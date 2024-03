Erőszakos, fenyegető sms-ek: ez jellemezte Magyar Pétert

Sőt, Dóra azt is állítja, hogy „Péter mindig is a csillogást, a VIP és a skyboxok világát szerette, minden más értéktelen volt neki. Ha egy rendezvényen nem a neki megfelelő helyen vagy sorban ült, akkor bennünket szidott. A miniszteri kabinet többsége vidéki fiatalokból állt az ország különböző pontjairól. Sértő volt nekünk, hogy Péter mennyire lenézte a vidéki embereket; erről a miniszter családja, a rokonok és a miskolci barátok még többet tudnának mesélni. Sokszor nevette ki őket is a miskolci származásuk és szóhasználatuk, helyi kifejezéseik miatt, ami ott egyébként teljesen megszokott”.

Balázs szerint „egészen szürreális” volt, ahogy Magyar Péter a szép, idilli képet festő közös interjúkba és családi fotózásokba „belekényszerítette Juditot és a gyerekeket”. Mint mondta, végig az volt az érzésük, hogy Magyar ezzel „azt akarja elérni, hogy a folyamatos lelki presszionálás ellenére senki ne higgye el, hogy bármilyen probléma lenne a házasságukkal.

Sajnos jól teremtette meg azokat a körülményeket is, amelyek révén Judittól lassan, módszeresen elválasztotta és elszigetelte a barátait, közeli ismerőseit”.

Balázs arról számolt be, hogy furcsállta Magyar Péter „testőrökkel kapcsolatos reakcióját”. Mégpedig azért, mert „annak idején éppen Péter volt az, aki kierőszakolta, hogy a miniszter személyi védelmet kérjen magának és a családjának. Minden kolléga tudta, hogy ezzel is csak Péter akart feltűnősködni, hogy sofőrrel meg szirénázó autóval furikázzon és őt is, mint egy valóban fontos embert, testőrök kísérjék mindenhova. Juditot naponta szidták és gyaláztak minden egyes posztja alatt, magától mégsem kért volna testőröket. Végül egy incidens miatt szakmai szempontból felmerült a személyi védelem lehetősége, amit Péter meglovagolt, Judit pedig a békesség érdekében engedett a kérésének.