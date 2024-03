Ez okozhatta a tüzet a Hotel Silvanusban

Ahogy az Origo is megírta, szombaton délelőtt kigyulladt és teljes terjedelmében égett a visegrádi Silvanus Hotel negyedik szintje, és a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett szentendrei, esztergomi és fővárosi hivatásos, valamint szentendrei, fővárosi, délegyházi, gyömrői, szigetmonostori, visegrádi, pilisborosjenői, komáromi, banai, alcsútdobozi, kocsi és leányfalui önkéntes tűzoltók dolgoznak a helyszínen. A munkálatokat fővárosi, váci, gödöllői, bicskei, ácsi, üllői, nagykátai, szigetszentmiklósi és budaörsi vízszállítók is segítik. A beavatkozásban több mint száz tűzoltó vett részt. A tűzoltók tizennégy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Munkájukat nehezítette, hogy a helyszínen erős szél fújt.

Pintér Róbert, a hotel igazgatója elmondta, hogy valószínűleg elektromos probléma okozta a tüzet, ami a hotel negyedik emeletéről indult ki.