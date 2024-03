Ezek a legjobb kutyás kirándulóhelyek Budapest közelében

Hármashatár-hegy

A Budapestiek körében az egyik legnépszerűbb kirándulóhelye a Hármashatár-hegy, főleg ha nem akarják elhagyni a fővárost. Ez az úti cél kutyákkal is ideális. Könnyen megközelíthető, akár tömegközlekedéssel is. Ha az időjárás ideális, akkor rengeteg családdal és más kutyasokkal is lehet találkozni. Ha mindez nem lenne elég, akkor a hegyről gyönyörű a kilátás a fővárosra.