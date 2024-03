Ezer szállal demokrata párti kommunikátor az Action for Democracy médiaösszekötője

Alighanem ez sem az a történet, amelyet maga Koch el akart volna mondani. Az A4D egyre kínosabb védekezéssel próbál távolságot tartani attól, hogy választási szereplőkhöz legyen köthető. Ennek a demokrácia védelmére hivatkozó saját narratíváján túlmenően komoly jogi — adózási és pártfinanszírozási — oka is lehet.

Nemcsak a Downfield, hanem Eric Koch közösségi oldalairól is nyilvánvaló: az A4D a személyében az amerikai liberális elithez — közte a demokrata párti politikához — ezer szálon kapcsolódó kommunikációs szakembert igazolt le, hogy elkendőzze saját, a „civil társadalmat” és a „független médiát” támogató, demokráciaféltő narratívája mögötti pőre politikai szándékot.

Koch közösségi oldalairól (X, LinkedIn) kiderül: Donald Trumppal szemben ellenséges tartalmakat oszt meg, korábban többek között a — demokrata párti ellenőrzés alatti — New York-i városi tanács kommunikációs igazgatója is volt.

Ügynöksége, a Downfield több demokrata párti politikus választási kampányának kommunikációs feladatait vitte — ügyfelei között Jake Auchincloss, Max Rose és Suraj Patel is szerepelt. Koch segítette a demokrata Shelley Berkley (sikertelen) szenátusi kampányát, továbbá dolgozott a New York állami törvényhozás és az amerikai kongresszus sajtóosztályán is. Az ezekben a feladatokban kialakított kapcsolatrendszerére lehetett szüksége az Action for Democracynek, amikor felbérelte.