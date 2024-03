Ezért indított a zöld energetikai konzultációt a kormány

A kormánybiztos elsőként arról beszélt, zöld energetikai fordulatban van a világ és így Magyarország is. Ez nem csak szavakban látható, hanem tettekben is. Már csak azért is, tette hozzá a szakember, mert ez a fordulat hatalmas üzlet is egyben. A zöld energetikai üzlet forgalma 2022-ben a világban 1300 milliárd dollár volt, az előrejelzések szerint 2030-ra ez az összeg több, mint tízezer milliárd dollár lesz. Természetesen az egyértelmű, hogy a zöld energiára való átállás nem egy rövid folyamat, és pénzbe is kerül. A kérdés az, honnan lehet minderre forrást biztosítani.