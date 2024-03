Felháborodott a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, mert Gyurcsányék el akarják venni a tanárok pénzét

Ismert, Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja egy hete az ATV Egyenes beszéd című műsorában azzal büszkélkedett: az ő érdemük, hogy a jogállamisági eljárásokon túl most már az uniós pénzeket is megvonják Magyarországtól. – Bár máskor is voltak eljárások hazánk ellen, de azoknak ilyen súlyos következménye még akkor nem volt, mert most egy több mint másfél éves folyamat volt, amíg egyáltalán a kormány el tudta érni, hogy jöjjenek az uniós pénzek – fejtegette büszkén Hajnal.

Majd két párttársa, Donáth Anna és Cseh Katalin brüsszeli tevékenysége kapcsán hozzátette: „azt gondolom, hogy nekik abban komoly szerepük volt, hogy ez így alakult”.

A Momentum mellett Gyurcsány Ferenc is színt vallott, a DK elnöke tavaly március végén a Spirit FM Harcosok klubja című műsorában meghökkentő nyíltsággal lényegében a baloldal feladataként beszélt arról, hogy segítsenek Brüsszelnek teljesíthetetlen feltételeket kitalálni. A bukott miniszterelnök arról értekezett a műsorvezető kérdéseire, hogy az unió által feltételként szabott 27 úgynevezett mérföldkövet nem tudja teljesíteni az Orbán-kormány, mert akkor „vége lenne a NER-nek”. Majd így folytatta Gyurcsány: