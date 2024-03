Ferencz Orsolya: A nemzeti kutatóűrhajós-programban történő együttműködésről írt alá keretmegállapodást Magyarország és az Európai Űrügynökség

"A most aláírt keretmegállapodással a Külgazdasági és Külügyminisztérium új szintre emeli az Európai Űrügynökséggel az együttműködését, magasabb szintű, szorosabb partnerségei viszonyt tudunk így ápolni a nemzetközi partnereinkkel. Fontos ez nemcsak a magyar űrszektor, hanem az egész európai űrközösség számára is" - fogalmazott Ferencz Orsolya, hozzátéve, ez "nagy pillanat" az egész magyar tudományos élet és a magyar űrkutatás számára is.

A miniszteri biztos videójában emlékeztetett, 2021-ben fogadta el a magyar kormány a Külgazdasági és Külügyminisztérium által kidolgozott nemzeti űrstratégiatervet, melynek segítségével a nemzeti kutatóhelyek, az egyetemek és űripari cégek egy közös nemzeti kutatóűrhajós-programban dolgozhatnak.