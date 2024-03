Guruló dollárok: a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszerezné a vágatlan felvételeket

„Politikai lobbitevékenységet is végzünk, ez értelemszerűen fontos része a kirakósnak” – ezt maga Korányi Dávid, Karácsony egykori városdiplomáciai főtanácsadója ismerte el egy videóban, amely az X nevű közösségi oldalon terjed. Korányi a dollárbaloldalként elhíresült botrány egyik kulcsfigurája, ugyanis alapítója és ügyvezetője az Action For Democracy nevű szervezetnek, amin keresztül több milliárd forintnak megfelelő „mikroadomány” érkezett az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjének, Márki-Zay Péternek a mozgalmához.

Az ügy szereplői azóta is mikroadományokról beszélnek, sőt maga Márki-Zay azzal védekezett, hogy nem is a választási kampányra érkeztek a pénzek. Mint ismeretes, az ÁSZ vizsgálata más megállapításra jutott, hiszen meg is büntették az összefogásban részt vevő pártokat – áll a Magyar Nemzet cikkében.