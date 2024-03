Gyurcsány Ferenc és felesége feladatuknak tekintik Magyarország pénzügyi ellehetetlenítését

Egy hete hangzott el az a minden eddiginél egyértelműbb beismerés, amely szerint a baloldal az uniós intézményekben évek óta azon dolgozik, hogy Brüsszel szankciókkal sújtsa Magyarországot és ne adja oda a nekünk járó uniós pénzeket.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja azzal büszkélkedett: az ő érdemük, hogy a jogállamisági eljárásokon túl most már az uniós pénzeket is megvonják Magyarországtól. – Bár máskor is voltak eljárások hazánk ellen, de azoknak ilyen súlyos következménye még akkor nem volt, mert most egy több mint másfél éves folyamat volt, amíg egyáltalán a kormány el tudta érni, hogy jöjjenek az uniós pénzek – fejtegette büszkén Hajnal.