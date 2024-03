Hónapok óta megvolt új "szerelme" Magyar Péternek, amikor még mindig szexpartnert keresett az interneten - videó

A képek tanúsága szerint Magyar Péter élvezi a luxuséletet, a finom borok és pezsgők azok a hívószavak, amelyekre lecsaphattak a szingli hölgyek, amíg Magyar Péter aktív volt a társkeresőnél.

Egy redditre felkerült fotó alapján Magyar Péter még 2023. október 13-án is a Tinderen keresett társat magának. Erről az egyik bulvárújság írt. Természetesen azt nem tudjuk megállapítani, hogy mikor hazudott: akkor, amikor egy fiatal nőt megmutatott, mint hogyha a barátnője lenne és akit most elráncigált nevetséges módon az ügyészségi meghallgatására is mutatva, milyen rendezett az élete, vagy pedig a barátnő valós, és neki hazudott, őt csapta be, hiszen miközben a bulvárújságokkal azt akarta elhitetni, hogy csodálatos szerelme van, valójában még rendszeresen szexpartnert keresett a Tinderen.