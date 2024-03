Így avatkozott be és ennyit költött Soros György Ukrajnában

Ukrajnában „vákuum volt”, mégpedig „nagy hajlandósággal arra, hogy elfogadják ezt a fajta segítséget, amit máskor inkább tolakodásnak vettek volna” – nyilatkozta Soros György a The New Yorker magazinnak 1995-ben. Az eseményeket és Soros ukrajnai tevékenységét Rachel Ehrenfeld rekonstruálta The Soros Agenda című, 2023-ban megjelent kötetében.

Soros úgy folytatta: „Arra gondolok, hogy ezt nem próbálhatod és teheted meg Amerikában. Megmondanák, hová menjek el.” Soros nagy mellénnyel hozzátette: