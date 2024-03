Így dolgozik a tanárok fizetésemelése ellen a havonta hatmilliót kereső Cseh Katalin és Donáth Anna

A Momentum EP-képviselője élen járt abban a baloldali kampányban is, amely azt követelte, hogy a demokratikusan megválasztott kormány helyett többek között a civil szervezetek kapják meg az uniós forrásokat.

Erről értekezett Donáth egy videós interjúban is, konkrétan párhuzamot vonva a korábban csőd szélén álló Görögországgal, ahol egy ideig az Európai Bizottság gyámkodásával tervezték a költségvetést és az uniós kifizetéseket. Az EP-képviselő úgy fogalmazott: „Tehát az önkormányzatoknak is van kerete, amit lehívhatnak, civil szervezetek is tudnak pályázni, de ezek elenyésző pénzek ahhoz képest, amiről most szó van. És mi azon dolgozunk, hogy a bizottság végre vállalja fel, hogy ez megtörténhessen, mert ennek nincs logisztikai akadálya, hiszen erre láttunk már példát, amikor Görögország a csődszélén állt, akkor Görögországnak a gazdasági tervezést, az EU-s pénzek folyósítását ideiglenes a bizottság átvette.”

03:40-től: