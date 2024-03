Így irányítja Gyurcsány a dollárbaloldalt az amerikaiak pénzén

A Korányi-féle NGO-n keresztül nyolc, összesen 1,86 milliárd forintnak megfelelő dolláros „makroadomány" segítette az MMM tevékenységét.

Gyurcsány szerepe

A baloldal vezére a nyilvánvaló tények ellenére cinikusan bizonygatja, hogy nincsen tudomása a Márki-Zay mozgalmának utalt kampánytámogatásokról, azokat pártja nem használta. A bukott miniszterelnök hangoztatta, hogy a DK el tud számolni a kampánypénzekkel az Állami Számvevőszéknek.

Nem így van.

Befutott az ÁSZ-jelentés

Az Állami Számvevőszék nemrég kiadta jelentését a 2022-es országgyűlési választások kampányának hátteréről, feltárva 261,26 millió forint felhasználását és eredetét. Az ÁSZ egyebek mellett megállapította, hogy

a hat baloldali párt és Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma (MMM) költései alkalmasak voltak a választások befolyására, ugyanis közös szlogeneket, plakátokat, logót használtak, és a rendezvényeket is együtt tartották.

A NAV további 1,412 milliárd forinttal kapcsolatban vizsgálódik.

Egy korábbi részjelentés már azt bizonyította, hogy nagyságrendileg hárommilliárd forintot kaphatott a baloldal az Egyesült Államokból. Nagyjából egy évvel ezelőtt vált bizonyossá, hogy még ennél is nagyobb összeg érkezett a máig ismeretlen végső támogatói körtől.

A Korányi-féle Action for Democracy által folyósított összeg mintegy 3,174 milliárd forintra rúg, ennek 58 százalékát kapta Márki-Zay Péter mozgalma.

Egy másik részjelentésből kiolvasható, hogy a Bajnai-közeli Oraculum 2020 Kft. nevű fontos baloldali kampányszervezet – az EzaLényeg nevű portál működtetője – az Action for Democracy által utalt 1,082 milliárd forint mellett egy másik forrásból hasonló nagyságrendű bevételre tett szert az előválasztási és a választási kampány idején: összesen 887 millió forintra.

..és itt van Karácsony táskás embere

A Nemzeti Információs Központ összefoglaló jelentésében, a baloldal külföldi kampányfinanszírozásával kapcsolatban az szerepelt: több mint 506 millió forint érkezett a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom Egyesület számlájára, döntően euróban és angol fontban;

összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói gyanúsítottként hallgattak ki egy embert a Karácsony Gergely előválasztási kampányát finanszírozó 99 Mozgalom ötszázmilliós „mikroadományaival” kapcsolatban. A gyanúsított Perjés Gábor, aki Karácsony egykori mozgalmának hivatalos képviselője. Perjés 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára, döntően euróban és angol fontban. Ebből öt tranzakció meghaladta az ötvenmillió forintot is. A dátumból az is kiderül, hogy a befizetések bőven folytatódtak az előválasztási és az országgyűlési kampány után is.

Eközben a NAV fontos, okirat-hamisítás gyanúját erősítő bizonyítékokat foglalt le Karácsony Gergely jogi főtanácsadója – Gyurcsány egykori bizalmasa –, Tordai Csaba ügyvédi irodájában.

A dokumentumok olyan iratok lehettek, amelyek az adományozók létét voltak (lennének) hivatottak igazolni.