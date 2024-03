Így működött a dollárbaloldal finanszírozása

Rónai: Hát őt megkérdeztük, és azt mondta, hogy de.

Barkóczi: Volt, igen, ezt ő is megerősítette, hogy ezekből a pénzekből a pártokhoz nem jutott.”

Sőt korábban Márki-Zay Péter 2022-ben maga is elismerte, hogy a külföldi adományokból finanszírozták a baloldal kampányát: „Az egyik legfontosabb feladatom volt nekem is már tavaly októbertől kezdve, hogy tudjuk finanszírozni az ellenzék kampányát, hogy tudjunk óriásplakátokat venni, hogy tudjunk Facebook-hirdetéseket, YouTube-hirdetéseket venni. És igen, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz kellett egy nem pártos, párhuzamos civil kampány is, amit az MMM folytatott, az MMM finanszírozott, magyar nagy adományozók és külföldi magyar adományozók segítségével”– írta a Magyar Nemzet.

A pénz oroszlánrésze