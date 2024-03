Itt az egyértelmű bizonyíték, hogy Soros György állhat a guruló dollárok mögött

A Mandiner birtokéba került dokumentumból az is kiderül, Korányi Dávidék szervezetének nincs oka azt hinni, hogy a titokzatos gigaadományozójukkal ne folytatódna a kapcsolat a belátható jövőben. „Mégis, bármiféle megakadás ebben a kapcsolatban (például, ha nem sikerülne megújítani a támogatási szerződéseket, vagy visszatartanák a forrásokat) ellehetetlenítő hatással lenne arra, hogy az A4D finanszírozni tudja a jelenleg is zajló műveleteit” – fogalmaztak az Action for Democracy beszámolójában, amiből kiderül, teljes egészében Soros Györgytől függhet a tevékenységük, és azt remélik, a jövőben is használhatják a spekuláns forrásait.

A magyar baloldal választási kampányának finanszírozói hátteréről a most napvilágra kerülő információk szerint tehát pontosan az a kép rajzolódik ki, amelyet az Action for Democracy kuratóriumának tagja, Wesley Clark tábornok vázolt föl, amikor így fogalmazott: „De nézzük, kicsoda is Soros György. Ő egy amerikai, aki történetesen Magyarországon nőtt fel. Miért is irányítaná a politikát Magyarországon? Mi sem akarnánk ezt.”