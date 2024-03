Itt vannak a drámai részletek a március 15-ei ünnepség alatt az osztályteremben megerőszakolt kislányról

Mivel a támadó a folyosóról hangokat hallott, befejezte, amit elkezdett, aztán kiment a teremből. Az ajtót viszont nem hagyta nyitva. Kívülről rázárta a kislányra, hogy ne tudjon elmenekülni. A bezárt áldozat segítségért kiabált. Hangját meghallotta egy, már őt kereső osztálytársa, aki megkereste a támadót és követelte, hogy azonnal engedje ki a kislányt a teremből.

A rendőrök szexuális erőszakkal és személyi szabadság megsértésével gyanúsítotják a fiút.

Az ügyész pedig azt javasolta, hogy tartóztassák le. Indítványukban azt írták, a gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – "alkalmas lehet tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, erőszakkal elkövetett szexuális erőszak és tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének megállapítására." A Miskolci Törvényszék közleményében az olvasható, hogy a bíróság álláspontja szerint a kiszabható büntetés súlyosságára figyelemmel a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől megalapozottan lehet tartani. Emellett személyiségében és egzisztenciális helyzetében sem volt feltárható ezt ellensúlyozó tényező. Ezen túl annak a veszélye is megállapítható, hogy ha a gyanúsított szabadlábon hagyják, a kislányt vagy a tanúkat – akik mind az iskolatársai, így azt is tudja, hol laknak – megfélemlítené vagy megpróbálná befolyásolni, amivel az eljárás sikerét meghiúsítaná. A bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását, amit javítóintézetben kell letöltenie.