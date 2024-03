Itt vannak a Korányiékat leleplező dokumentumok - videó

"A dokumentumok és felvételek kapcsán is az információk beszerzése zajlik, amint biztonsággal lehet mondani valamit, akkor ezzel nyilvánosság elé fogunk állni." - mondta a Mandiernek Lánczi Tamás a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője.



Mint emlékezetes a Magababe nevű X oldalon több olyan videó is megjelent az elmúlt hetekben, amiken az Action For Democracy holdudvarába tartozó emberek vallanak a szervezet tevékenységéről. Ezeken a kiszivárgott videókon is többször előkerül Soros György neve. Láncziék ezt az anyagot is vizsgálják.