Juszt László megpróbált belerondítani a nemzeti ünnepbe

Rákay, a "szépszavú tömegszámláló" most "megcsinálta" a legdrágább magyar filmet, amit Petőfi születésének 200. évfordulójára készítettek, ami persze tavaly volt, de Rákay az idén ünnepli. Most azt nyilatkozta: "Hazafias kötelességünk volt végre filmet készítenünk Petőfi Sándorról és a márciusi ifjakról, és hadd mondjam azt, hogy hazafias kötelezettség elmenni a moziba és megnézni." Túl azon, hogy ez a szokásos igen primitív megosztó duma, én még meg is nézem, ha 6 milliárdért esetleg tavalyra, a tényleges bicentenáriumra elkészült volna