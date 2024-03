Karácsony Gergely és brüsszeli megbízottja is hátráltatta az uniós pénzek hazahozatalát

Jávor Benedek elismerte, hogy az EU zsarolja hazánkat

A főpolgármester brüsszeli kihelyezett megbízottja – aki szintén az 1 százalék alatti támogatottsággal rendelkező Párbeszéd politikusa, volt EP-képviselő – az ATV-ben 2022 decemberében védelmébe vette az Európai Bizottságot. Szerinte Brüsszel kénytelen volt azt mondani, hogy „ha nem vagytok hajlandók megszavazni a globális minimumadót és az Ukrajnának nyújtott segítséget, akkor mi pedig nem fogjuk megszavazni a helyreállítási tervet, és szankciókat fogunk kiszabni a feltételességi mechanizmusban Magyarország számára”. Jávor ezzel elismerte, hogy az EU vezetése politikai alapon tartja vissza hazánktól azokat a forrásokat, amelyeket a szerződések szerint ki kellene fizetniük, de Karácsony bizalmasa szerint „ezt a zsarolási játékot a magyar kormány kezdte.”

Jávor Benedek a KlikkTV tavaly júniusi műsorában (05:23-tól) elismerte, a magyar politikai helyzetre hivatkozva lobbizott azért, hogy a demokratikusan megválasztott magyar kormány helyett lényegében Brüsszel ossza szét az uniós források egy részét.

A főváros brüsszeli kirendeltségének vezetőjéről már jóval korábban tudni lehetett, hogy elkötelezett globalista, aki részt vett a brüsszeli jogállamisági mechanizmus kidolgozásában. Erről is beszélt hosszasan egy 2020-ban készült interjúban.

Ujhelyi István szerint sikeresen lobbizott a baloldal, ezért nem ad pénzt az Unió

Intenzíven lobbizott az uniós források visszatartásáért Ujhelyi István EP-képviselő is, aki az MSZP színeiben politizált, majd 2022 októberében kilépett a szocialisták kötelékéből és Esély Mozgalom néven indított új pártot. A politikus 2022 márciusában a saját honlapján elégedetten számolt be arról, hogy Brüsszel lényegében azzal zsarolja a magyar kormányt, hogy „addig befagyva maradhatnak a Magyarországnak járó uniós források, amíg hazánk nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez”. Erre a „feltételre” – mint a korábbi cikkükben is említette a Magyar Nemzet – több baloldali politikus hivatkozott már, ezért érdemes tisztázni, hogy ez a lépés megengedhetetlen módon avatkozna be Magyarország szuverenitásába, arról már nem is beszélve, hogy a balliberálisok által uralt brüsszeli intézményekre – a korrekt elbánás helyett – inkább a kettős mérce a jellemző.

Ez már 16 éve, 2006-ban is így volt, amikor Brüsszel annak ellenére sem aggódott a magyar demokrácia és jogállamiság miatt, hogy a baloldal Gyurcsány Ferenc vezetésével, hazugságokkal, az ország helyzetéről hamis információk közlésével elcsalta az országgyűlési választást.

Ráadásul ezt a bukott kormányfő később bevallotta az őszödi beszédében. Az Európai Ügyészség esetében szintén tartani lehet a kettős mércétől, hiszen ezt az intézményt is a nyugat-európai liberális elit által kinevezettek vezetik.

Ujhelyi egy tavaly júniusi interjúban azzal kérkedett, hogy többek között azért nem kapja meg Magyarország az európai uniós forrásokat, mert a baloldalnak „sikerült végre bemutatnia a valóságot az európai intézményeknek”. Ugyanitt arról is beszélt, hogy szerinte az ukrajnai háborúra adott kormányzati reakció miatt sem kapja meg Magyarország a neki jogosan járó uniós forrásokat.

A volt szocialista EP-képviselő az ATV-ben egy alkalommal azzal hencegett, hogy még az Európai Bizottságot is betámadta Magyarország ügyében és azt valószínűsítette, hogy Magyarország pénzt veszít majd. „Én egyébként betámadtam a bizottságot is, és a magyar kormányt is, hogy magyar állampolgárként önnek is, a nézőknek, és nekem is jogom van tudni, hogy mi az igazság, mi a valódi tartalma ennek a szkandernek” – magyarázta Ujhelyi. Majd azt mondta, biztos benne, hogy hamarosan a tanácshoz fordul az Európai Bizottság konkrét büntetési javaslattal.

És ez az, amire az Európai Unióban soha nem volt példa korábban, hogy valószínűleg jogállamisági sérelmek miatt pénzt veszítünk. Ha egy eurocentet is elveszítünk, az az Orbán-kormány felelőssége – hangoztatta a baloldali politikus.

