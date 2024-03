Karácsony Gergelyék évi több százmillió forint közpénzt is elkölthetnek a Magyarország elleni brüsszeli lobbira

Egyre átláthatatlanabbá válik a pénzügyi háttere Budapest brüsszeli irodájának, amelynek a működése évente akár több száz millió forintnyi közpénzt is felemészthet. A Jávor Benedek vezette képviseletről eddig is tudni lehetett, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros uniós lobbiszerveként működik, de a minap az is kiderült, hogy az Action for Democracyval közösen lobbizhattak a magyar érdekek ellen – írja a Magyar Nemzet.

Miközben a Karácsony Gergely-féle városvezetés az elmúlt években többszörösére emelte Budapest brüsszeli irodájának – vagyis a baloldali vezetésű főváros uniós lobbiszervének – a költségvetését, egyre átláthatatlanabbá válik a képviselet pénzügyi háttere. Például az utóbbi néhány esztendőben már azt sem hozták nyilvánosságra, hogy a Karácsony-párti Jávor Benedek által vezetett hivatal fenntartása pontosan mennyi adóforintba kerül a magyaroknak – számol be a Magyar Nemzet. Becslések szerint ez az összeg akár több százmillió forint is lehet évente. A konkrét összegekkel kapcsolatban közérdekű adatigénylést küldött a Magyar Nemzet Jávor Benedekékhez. Egyebek mellett azt szeretnék megtudni, hogy mekkora az irodavezető alapfizetése, milyen költségtérítésekben, prémiumokban részesül, s hogy hány személyt és milyen jogviszonyban foglalkoztatnak.

Fotó: Forrás: MTI/Kollányi péter Arról is érdeklődtek, hogy a irodán kívül bérelnek-e más ingatlant vagy helyiséget is a brüsszeli képviselet működésével összefüggésben. Azért is sürgető a fentiek tisztázása, mert – mint ahogy arról a Tűzfalcsoport nemrégiben beszámolt – Budapest brüsszeli képviselete nem szerepel az Európai Unió átláthatósági nyilvántartásában, a Lobby Facts adatai szerint pedig a 869503829669-42 nyilvántartási számon kiadott jogosítványt 2022. május 13-val törölték. Bár Jávorék saját bevallása szerint „nem kereskedelmi szervezetként” nem kell közzé tenniük a lobbiköltségvetésüket 2021. szeptember 20-a óta, ám Budapest brüsszeli képviselete már 2020-ra sem jelentett be büdzsét.

Utóbbi évtől egyébként a korábbi összeg háromszorosára emelték az iroda támogatását, vagyis 37,2 millió forintról 112,1 millióra. Évek óta hazánk ellen lobbiztak Az elmúlt években Jávor Benedek egyebek mellett a Magyarország megbüntetését célzó jogállamisági mechanizmus bevezetéséért is aktívan lobbizott. Közben az is kiderült, hogy az Action for Democracy-val (A4D) közösen igyekezhettek fokozni a hazánkra irányuló nyomásgyakorlást. Az X-en található MagaBabe nevű profilon a minap megosztott videón Korányi Dávid, az A4D ügyvezetője arról beszélt, hogy a fővárossal karöltve lobbiztak a kormány ellen Brüsszelben.

Magyarország esetében Budapest fővárossal próbáltunk nyomást gyakorolni a kormányra és az Európai Bizottságra, amikor a magyar forrásokról, a nemzeti tervekről tárgyaltak. Vannak kapcsolataink Brüsszelben, európai biztosokkal, és így tovább. Ez azért is van, mert politikai lobbitevékenységet is végzünk, ez értelemszerűen fontos része a kirakósnak számunkra – fejtette ki Korányi, aki korábban Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója volt. Megtámadott szuverenitás Míg tehát az A4D-n keresztül a főként Soros Györgytől származó mintegy 3 milliárd forinttal az ellenzék választási kampányát igyekeztek sikeressé tenni, Budapest brüsszeli irodájával közösen az európai uniós csúcsszervekkel igyekezhettek előkészíteni a talajt egy baloldali kormányváltáshoz. A 2022-es választás külföldi befolyásolásának körülményeit feltáró titkosszolgálati jelentés megállapította, hogy az Action for Democracy-n, valamint egy azonos célú, svájci alapítványon keresztül több mint 4 milliárd forint érkezett Magyarországra, s a pénzekkel a hat pártot tömörítő, közös listán induló baloldal választási kampányát segítették.

A beavatkozási kísérletet komoly nemzetbiztonsági kockázatot hordozott az ország szuverenitására nézve, ezért a hasonló esetek megelőzésére az Országgyűlés fideszes többsége múlt év végén megszavazta a szuverenitásvédelmi törvényt, s ehhez kapcsolódóan módosították az alaptörvényt. Az új törvénnyel változik a büntető törvénykönyv, amelybe bekerül a „választói akarat tiltott befolyásolása” passzus. Február 1-től pedig működésbe lépett az újonnan létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal is.