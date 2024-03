Kirabolt egy gyereket egy miskolci férfi

A bíróság szerint a férfi halmazati büntetésként akár 10 év börtönre is ítélhető, így fennáll nála a szökés és rejtőzködés veszélye. Korábban pedig volt is rá példa, hogy megpróbált megszökni a rendőrök elől. Emellett az sem zárható ki, hogy meghiúsítaná az eljárást azáltal, hogy megfenyegeti vagy befolyásolja kiskorú áldozatát. Ezenkívül a bűnismétlés veszélye is fennáll az esetében.

Mindezek miatt a miskolci bíróság indokoltnak találta a férfi letartóztatását, melyet egy hónapra elrendelt.

A végzés nem végleges, mert a férfi és ügyvédje fellebbeztek ellene.

Októberben egy kecskeméti férfi is életveszélyesen megfenyegetett, majd kirabolt egy gyereket, hasonló eset történt Kaposváron, Bátyán és Hatvanban is.