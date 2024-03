Korszerű akkumulátorokkal optimalizálható a napelemes rendszerek működése

“A napelemes energiatárolás csak akkor lehet hatékony és biztonságos, ha nagy hírű gyártóktól származó, vadonatúj akkumulátorokat szerelünk be. Mi például a legnevesebb akkumulátorgyárakkal, már 3 éve kizárólagos szerződést kötöttünk. Kizárólag új, minimum 15-20 évig fennakadásmentesen működő, kiváló minőségű és biztonságosan 48 voltos alacsony feszültséggel tölthető akkumulátoraink moduláris kialakítása a garancia arra, hogy a különböző méretű és igényű otthonokban is könnyen telepíthetők és skálázhatók, biztosítva a zökkenőmentes összekapcsolást a meglévő, régi típusú inverterekkel rendelkező napelemes rendszerekkel is. Amit a Mentsük meg a Földet Együtt Alapítvány 250 ezer forinttal támogat.” – emeli ki Nádorfi Árpád.

Fotó: ADAM CSOMOR

Akkumulátor támogatás is igénybe vehető

Magyarországon közel 255 ezer darab maximum 5 kW teljesítményű, háztartási naperőmű üzemel, és ez a szám a most startoló Napenergia Plusz Programnak köszönhetően a közeljövőben minimum 10%-kal gyarapodhat. Az állami támogatás keretében a beruházás költségeinek 66%-a igényelhető, amit a Mentsük meg a Földet Együtt Alapítvány további 250 ezer forinttal támogat.



"Célunk, hogy a legmodernebb napelemes technológiát minél több háztartás és cég számára elérhetővé tegyük. Új webáruházunk is ennek fényében készült. Az állami pályázattal és az alapítvány által kínált támogatásokkal a magánszemélyek és vállalkozások jelentősen csökkenthetik a beruházás kezdeti költségeit, ami szélesíti a hozzáférést a legújabb energiatakarékos megoldásokhoz. A szünetmentes tápellátást igénylő berendezések tulajdonosai így nemcsak a környezetnek tesznek jót, hanem hosszú távú gazdasági előnyöket is élvezhetnek” – zárta gondolatait a 2023-ban Európai Mérföldkő díjjal kitüntetett Top NRG tulajdonosa.