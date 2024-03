Lemondott a Kétfarkú Kutya Párt vezetése

Kovács Gergely a Döme Zsuzsanna (Suzy) is lemondott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöki posztjairól, a hírt hivatalosan is megerősítették. A párton belül azután lett feszültség, hogy Kovács elindult volna a XII. kerületben az előválasztáson, mint polgármesterjelölt, ám pártja nem támogatta. – számol be erről a Mandiner a volt indexesek blogja alapján.

Lett volna egy tök jó lehetőség rá, hogy én polgármester legyek, és kutyapártos legyen a testületben a fele képviselő, ez részben előválasztáson dőlt volna el, ami szerintem simán nyerhető lett volna. Sajnos ezt a kutyapárt többsége nem támogatta”