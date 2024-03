Magyar Péter egy senki, egy parazita

Ez a senki, ez a nímand, ez a Magyar Péter így bánt a hites feleségével, három gyermeke anyjával, bántotta, terrorizálta, és zsarolta, zsarolta azzal a felvétellel, amit az otthonukban készített a feleségéről – írta a közösségi oldalán Apáti Bence Magyar Péterről. Az újságíró rámutatott arra is, nem a családját féltette, attól rettegett, hogy a többször is általa bántalmazott felesége elhagyja, és így elbukja a zsíros állásait. Deák Dániel pedig arról írt, hogy Márki-Zayhoz hasonlóan ez a lufi is hamar kipukkad, a mai hangfelvétel sem lett „atombomba”, ellentétben azzal, hogy Varga Judit részletesen ír arról, hogyan bántalmazta és zsarolta őt Magyar Péter!

Az agresszív és bántalmazó exférj egy teljesen homályos, érthetetlen felvételt tett közzé, ahol lényegében minden nevet ő mond ki. Varga Judit jól hallhatóan tart Magyartól, és nem igazán akar vele beszélgetni. Magyar Péter mondhatni felkérdezi saját feleségét. A semmi érdemi információt nem tartalmazó felvétel kapcsán több jobboldali influenszer is megszólalt a közösségi oldalán. Most ezeket mutatjuk be.

Egy bántalmazó, aki hazudik és manipulál



Magyar Péter rajongói még fel sem fogják, kibe szerettek bele: egy bántalmazóba, aki hazudik és manipulál – írta a közösségi oldalán Deák Dániel a baloldali támogatókról. A XXI. Század Intézet elemzője közölte, Márki-Zayhoz hasonlóan ez a lufi is hamar kipukkad, a mai hangfelvétel sem lett „atombomba”, ellentétben azzal, hogy Varga Judit részletesen ír arról, hogyan bántalmazta és zsarolta őt Magyar Péter! Deák Dániel arról is írt, hogy a feleségét bántalmazó Magyar Péter többet beszél a titokban rögzített hangfelvételen mint Varga Judit.

Bohár Dániel újságíró a közösségi oldalán pedig arról írt, hogy illik a baloldalhoz Magyar Péter. Magyar “diktafon” Péter azért készített a feleségéről felvételt, hogy zsarolja, emiatt ne váljon el tőle.

Bohár azt is megjegyezte, hogy „Diktafon és nadrágszíj! Baloldali politika 2024-ben” Apáti Bence: Elönt a düh, és a harag

Apáti Bence a közösségi oldalán többek között idézte, hogy “Üvöltözés és szidalmazás közben sorban lerángatta az ágytámla tetején lévő könyveket és a hátamhoz vágta őket. Aztán levette a nadrágját és az övvel együtt azt is hozzám vágta.” Olvasom ezeket a mondatokat, és borzongok – tette hozzá. Nem hiszek a szememnek. Elönt a düh, és a harag. Látom magam előtt Varga Juditot, ahogy összekuporodva, könnyeit nyelve várja, hogy végre vége legyen a bántalmazásának. Ökölbe szorul a kezem – írta Apáti. Ez a senki, ez a nímand, ez a Magyar Péter így bánt a hites feleségével. Három gyermeke anyjával. Bántotta, terrorizálta, és zsarolta. Zsarolta azzal a felvétellel, amit az otthonukban készített a feleségéről. Nem! Nem a családját féltette. Attól rettegett, hogy a többször is általa bántalmazott felesége elhagyja, és így elbukja a zsíros állásait. Az egzisztenciáját feltette. Nem a családját. A családját, a feleséget egy normális ember nem hallgatja le.

Apáti közölte, épeszű ember nem zsarolja a gyermekei anyját egy titokban készített hangfelvétellel. Vajon mit érezhetnek most a gyerekei? Vajon milyen lelki károkat okozott ez a senki a saját gyerekeinek? Aki lehallgatja az édesanyjukat, majd bosszúból nyilvánosságra is hozza a terrorizált, megfélemlített nő szavait. Magyar Péternek vége van. Politikai értelmében. De mint apa, mint férj élete végéig magán fogja viselni a szégyen ruháját – zárul a bejegyzés. Apáti Bence azt is felidézte, hogy „milyen bájosan cseverészik a komcsi Gulyás Marxi ezzel a bántalmazó, a nőket övvel verő és a feleségét zsaroló Magyarral. Gulyás Marxi színpadot csinált ennek a fickónak. Ezt sosem felejtjük el, Marxi, sosem.” Apáti megjegyezte, hogy eddig egyetlen feminista sem határolódott el Magyartól. Trombitás Kristóf többek között arról írt, hogy a baloldal azt a Magyart emelte fel, akire rendőrt kellett hívni a családjával szemben elkövetett ámokfutása miatt. aki titokban felveszi gyermekei anyjával a beszélgetésüket, hogy azzal éveken keresztül zsarolja, miután biztossá vált, hogy több segítséget a semmire már nem remélhet. Aki Varga Judit szavai szerint fizikailag és verbálisan bántalmazta őt. Kötter Tamás író pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter a parazita, a neki mindent, családot, munkát, ismertséget megadó felesége a “gazdatest” ellen fordult, és zsarolt.