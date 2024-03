Magyar Péter személyes bosszút próbál állni, mert a felesége elhagyta és kirúgták mindenhonnan

Varga Judit pedig elmondta, hogy kényszerítés hatása alatt állt, azért mondott olyanokat, hogy a férje elengedje és ne bántalmazza tovább.

Magyar Péter a várakozásokat túl magasra tette, olyan bizonyítékokat ígért, amelytől a kormány azonnali bukását várta. Ez nem következett be, a bizonyítékai meglehetősen gyengék, még ellenzékhez köthető jogászok szerint sem várható semmilyen jogi következmény azokból fakadóan. Ez is azt eredményezheti, hogy hamar kipukkad a lufi, a balliberális keménymag is csalódik Magyar Péterben – közölte Deák Dániel.

Az elemző szerint a balliberális véleményformálók egy része most megpróbálja relativizálni Magyar Péter bántalmazási ügyét, de van olyan is, aki szerint ez magánügy, a nyilvánosságnak nem kell vele foglalkoznia. Felteszem a kérdést! Ha például egy baloldali politikus felesége tálalna ki ilyen részletességgel, akkor a balliberális oldal nem követelné azonnal a lemondását? – fogalmazott; majd kiemelte: minden bizonnyal követelnék és teljesen jogosan. A probléma azzal van, hogy most ugyanezek a szereplők mentegetik a bántalmazót, politikai okokból.