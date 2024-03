Magyar Péter-ügy: Milyen ember képes kínozni, zsarolni, lehallgatni a saját feleségét?

▪ (3) Nem minősül közügynek a közéleti szereplő magán- vagy családi életével kapcsolatos tevékenység, illetve adat. A BDT2017.3760. számú elvi bírósági döntés értelmében a rejtett kamerával készült felvétel felhasználása sértheti a közéleti szereplő képmáshoz és hangfelvételhez való jogát. A rejtett kamerás felvétel esetén az érintett nyilvánvalóan nincs abban a helyzetben, hogy a képmás-, illetve hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához a Ptk. 2:48. § (1) bekezdésében megkívánt hozzájárulást bármilyen formában megadja. Emellett a rejtett kamerás felvétel visszaélésszerű készítése jogsértő lehet, ha a közérdeklődésre számot tartó ügyhöz kapcsolódó bejelentés a videófelvétel közzététele nélkül is teljesíthető. Figyelembe kell venni azt is, hogy a rejtett kamerás felvétel esetén a felvétellel érintett személy nem önszántából lép a nyilvánosság elé, és nem számolhat azzal, hogy amit mond, vagy tesz, az nyilvános kritika tárgya lehet. Ennek az AB 3145/2018. (V. 7.) számú határozatára tekintettel van jelentősége, melyben a taláros testület kimondta, hogy „a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülése ugyanis kizárólag azokban az esetekben igazolható, amelyekben a résztvevők a saját döntésük alapján váltak a közügyek másoknál aktívabb alakítóivá, vállalva ezzel is az érintett közösség nyilvánossága előtti értékeléseket és bírálatokat is. A közügyek vitatása körében ezért az őket érintő, vagy minősítő, a személyüket támadó véleménynyilvánításokat nagyobb türelemmel kell tűrniük.” Ehhez a döntéshez kapcsolódik a Kúria Pfv. 20.067/2018/6. számú határozata, melyben kimondták, hogy az adott esetben közéleti szereplésről nem lehet beszélni, hiszen a felvételen szereplő személyről rejtett kamerás felvételt készítettek. Ilyen módon készített felvétel közérdeklődésre számot tartó okra, közéleti vitára hivatkozással automatikusan minden további mérlegelés nélkül nem használható fel. A bírói gyakorlat alapján - analógiát alkalmazva - a rejtett kamerás felvétel visszaélésszerű készítése jogsértő lehet, ha a közérdeklődésre számot tartó ügyhöz kapcsolódó bejelentés a videófelvétel közzététele nélkül is teljesíthető.

Varga Judittól tudható, hogy ezzel a hangfelvétellel zsarolta őt Magyar Péter. A jog mit enged meg: lehet ilyen esetben, tehát zsarolás esetén, majd most a volt feleség akarata ellenére közzétett felvétel miatt bármilyen jogi lépést tenni, például perelni?