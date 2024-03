Magyarországon meghaladja az uniós átlagot a születések száma

2022-ben Franciaországban volt a legnagyobb a teljes termékenység az EU-ban (1,79 élveszületés/nő), amihez hozzájárul, hogy a bevándorló családokban sokkal több gyerek születik. Ezt követi Románia (1,71), Bulgária (1,65) és Csehország (1,64), Szlovákia (1,57) és Magyarország (1,56). Ezzel szemben a legalacsonyabb termékenységi ráta Máltán (1,08 születés/nő), Spanyolországban (1,16) és Olaszországban (1,24) volt tapasztalható.

2010 óta prioritást élvez Magyarországon a családpolitika

A magyar kormány 2010 óta különösen nagy figyelmet fordít a családok védelmére és támogatására. A kabinet többször is kifejtette, hogy stratégiai célként tekintenek a családok támogatására. Az egyik legfőbb célként azt tűzték ki, hogy a gyereket vállalók jobban éljenek a gyerekvállalás után, mint előtte. Ennek érdekében például a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékát költi családtámogatásra Magyarország, ami világszinten is kiemelkedő, Európában pedig páratlan. A koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború okozta gazdasági nehézségek ellenére is úgy döntött a magyar kormány, hogy nemcsak megőrzi, de a CSOK Plusszal tovább is bővíti az elérhető családtámogatások listáját.