Meg akarta gyilkolni az élettárást egy férfi Vecsésen

A férfi és a nő évekig éltek élettársi kapcsolatba, két közös gyerekük is született. A kapcsolatuk alatt többször is előfordult, hogy a férfi bántalmazta az élettársát, összeverekedtek. Meg volt róla győződve, hogy a nő megcsalja őt, ezért többször is elköltözött, de mindig visszament. 2022 februárjában újabb viták után a nő kérésére a férfi elköltözött otthonról, de a fenyegetésekkel nem állt le. Emiatt a nő annyira félt, hogy beszerzett egy riasztópisztolyt.

2022 májusa és augusztusa között a férfi többször is megfenyegette a nőt azzal, hogy megkéseli, vagy rágyújtja a házat. Volt, hogy az utcán fenyegette a nőt egy késsel, de az is előfordult, hogy a kerítésen keresztül bemászott a vecsési ház udvarára, majd a bejárati ajtón dörömbölve követelte, hogy engedjék be.