Megszólalt az új köztársasági elnök felesége

– fogalmazott Nagy Zsuzsanna. A köztársasági elnök felesége úgy látja, hogy a valamilyen szempontból nehéz helyzetben lévő embereknek a meghallgatására, támogatására és megsegítésére fog összpontosítani, mert elmondása szerint ezt csinálja jól.

A köztársasági elnök személyével kapcsolatban azt is megosztotta a nagyérdeművel, hogy végtelenül közvetlen, nagyon szereti az embereket és az életet, jó a humora, jópofa, nem híve a formalitásoknak, szabad lélek”.

Számára az érettségi óta tartó kapcsolatuk szoros szövetséget jelent, amelynek titka a first lady szerint az, hogy „vannak olyan személyiségjegyeink, amelyek segítettek nekünk ebben, fentről is támogattak minket, és persze szerencse is kell az élethez”.

Arra a kérdésre, hogy fel tudná-e adni az egyéni stílusát, a ruhatárát a pozíció miatt így válaszolt: