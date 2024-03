Megvan, ki lesz a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója

Biró Marcell 2010-től számos vezetői pozíciót töltött be a magyar kormányban. 2018-tól a miniszterelnök mellett dolgozott közigazgatási államtitkárként, majd tanácsadója is volt. 2021 óta a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke is egyben.

A főtanácsadónak kiemelt koordinációs feladata lesz a miniszterelnök munkájának segítésében a nemzetbiztonsággal összefüggő kérdésekben, valamint vezeti a Védelmi Tanács üléseit is.

A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának irányítása alá tartozik majd a Nemzetbiztonsági Iroda is, amelyet az Index információi szerint Porkoláb Imre dandártábornok, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet vezetője irányít.