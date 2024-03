"Megvették őket kilóra" címmel indít plakát kampányt a dollárbaloldalról a CÖF

így most már az is világos, hogy a DK vezette dollárbaloldal miért támogatja a háborút, az illegális migrációt és a genderpropagandát. Mert aki fizeti a zenészt, az rendeli a nótát.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy március 15-e közeleg, a magyar szabadság ünnepe. A márciusi ifjak azért harcoltak, küzdöttek, hogy szabadon dönthessünk saját ügyeinkről. Mint akkor, most is birodalmi központ döntését nem tudjuk elfogadni.