Megvették őket kilóra - plakátkampányban leplezi le a baloldalt a CÖF

Ahogy azt a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvényjavaslat is rögzíti, a 2022. évi országgyűlési választási kampányt már külföldről közvetlenül érkező pénzekkel próbálták befolyásolni, és ezt támasztotta alá az egységes baloldali ellenzék támogatásait feltáró nemzetbiztonsági vizsgálat is. A baloldal (az együtt induló hat párt és a civil szervezetek csoportja) közel négymilliárd forintnyi külföldi forrást használt fel a 2022-es kampány során, amiből több, mint 1,8 milliárd forintot kapott a Márki-Zay Péterhez köthető Mindenki Magyarországa Mozgalom.

ifj. Lomnici Zoltán szerint több más konkrét bizonyíték mellett maga az egységes ellenzék miniszterelnök- jelöltje is saját maga leplezte le, hogy a választási kampány során több millió amerikai dollár érkezett hozzájuk az Egyesült Államokból. Annak a tényét, hogy a baloldali pártok is a folyamat kedvezményezettjei voltak, az Állami Számvevőszék részletjelentése is rögzítette, nevezetesen a külföldről érkező támogatás ügyében indított vizsgálat nyomán 260 millió forintos támogatásrészt illegálisnak találtak.