Mentőhelikopter érkezett a lángoló visegrádi hotelhez – videó

Ahogy írtuk, szombaton délelőtt kigyulladt és teljes terjedelmében égett a visegrádi Silvanus Hotel negyedik szintje és a tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A tűzoltók tizennégy vízsugárral oltották a lángokat. Több videót is feltöltöttek a netre a lángokról, de egy olyan is kikerült, amin egy mentőhelikopter igyekszik a Silvanushoz - vette észre a VG.hu.