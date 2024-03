Mentősökre támadt egy miskolci férfi

A miskolci férfi az egyik forgalmas közterületről vitték be a mentők a kórházba. A férfi már közben is szidta a mentősöket, a kórházból pedig el akart menekülni. Közben rátámadt az egyik mentősre, akit meg is vert.

A részeg, magatehetetlen férfihoz tavaly májusban mentek ki a mentők Miskolc egyik forgalmas terére. Ellátás után bevitték a kórházban, de már közben is szidta a mentősöket. A kórházból megpróbált megszökni, de ezt sikerült megakadályozni. Ezek után agresszívan viselkedett a mentősökkel, az egyiküket meg is verte, neki 8 napon belül gyógyuló sérülései lettek.

Fotó: Csudai Sándor - Origo A bíróság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte a férfit. Az ítélet nem jogerős – írja a Miskolci Törvényszék. Az Origo megírta, hogy korábban mentősökre támadtak Kiskunhalason, Tatabányán, Zuglóban és Sátoraljaújhelyen is.