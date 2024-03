Mutatjuk az idei március 15-e legfontosabb eseményeit

Az ellenzék Budapest különböző helyszínein ünnepel március 15-én. Idén a baloldali pártok nem tartanak közös demonstrációt, bár Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Szabad sajtó útján mond beszédet, és várhatóan a polgármesterjelölteket is bemutatja. A balliberális erők fő rendezvénye is itt várható 17 órakor. Az ünneplők előtt beszédet mond Karácsony Gergely főpolgármester. A rendezvényről részleteket nem árultak el a szervezők, azonban azt állították, hogy számos civil szervezet is a szervezők között van. A DK már jelezte, hogy csatlakozik az eseményhez, a Momentum viszont eddig csupán egy úgynevezett forradalmi pikniket hirdetett meg, amelynek helyszínét Nagytétényben jelölték meg. A párt II. Nagytétényi forradalmi piknikjére ünnepi beszédeket terveznek a családi programok és koncertek mellett. Azt azonban egyenlőre nem tudni, ezen a helyszínen kik mondanak beszédet.

Szintén a délutáni órákra szervez ünnepi rendezvényt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely eddig soha nem látott vezetői válsággal küzd. Most viszont bejelentették, hogy „hídfoglalással” egybekötött megmozdulást fognak szervezni. A rendezvényen a tervek szerint az EP-listavezetőjük, regnáló és támogatott polgármestereik és a két társelnökük is beszédet fog mondani.