Nem fogadtál még örökbe kilométert? Most megteheted a beteg gyerekekért!

Az idei F.F.M. élményfutás egy újabb fejezetet nyit a szeretet, az összetartozás és a csodák világában. A futás nem csupán egy sportesemény, hanem egy közösségi összefogás, amelyben a résztvevők az egymás iránti szeretetükkel és támogatásukkal gyógyítják meg a lelküket és teremtenek csodákat.



„A csoda az idei esemény fő vezérfonala, amelyre mindannyiunknak szüksége van az életben. Ez az, ami lehetőséget ad a reményre, az újrakezdésre és az álmok megvalósítására. Az idei évben a nagybeteg gyermekek gyógyulására szeretnék felhívni a figyelmet, és ezért a Csodalámpa Alapítványt támogatjuk. Csodákra ugyanis szükségük van, mi pedig mindannyian részesei lehetünk ennek” - fejtette ki Pálfalvi Petra, a program ötletgazdája és szervezője.



A szervező azt is elárulta, hogy az idei esemény virtuális futás lehetőségével is bővül, de lesznek helyszíni élményfutások is Budapesten és Szarvason egyaránt. A budapesti időpont egyelőre még bizonytalan, de júniusra tervezik, a szarvasi program pedig szeptember 22-én lesz. Idén első alkalommal örökbefogadott kilométerekkel is lehet segteni a rászoruló gyermekeket. Az örökbefogadás nem csupán egy szimbolikus cselekedet, hanem egy valódi ajándék, amely hosszú távú hatással lehet az érintettek életére. Az eseményt hét nagykövet is támogatja, de természetesen a szervező, Pálfalvi Petra is csatlakozik a kihíváshoz, aki nem csak segíteni szeretne, de magának is bizonyítana ezzel az erőpróbával.