Nem tagadja az Action for Democracy, hogy Soros Györgytől származtak a dollárbaloldal milliárdjai

Az, hogy az ez illető nem más, mint Soros György, az Action for Democracy több vezetője is elismerte azokon a beszélgetéseken, amelyeket az X-en található, MagaBabe nevű profilon osztottak meg az elmúlt hetekben. Ráadásul az A4D az adományozóinak küldött minapi belső levelezésben azt is feketén-fehéren leírta, hogy az ellenzéki pártokat támogatták a pénzekből.

A világ számos országának belügyeit befolyásolták

A MagaBaben nyilvánosságra hozott videókból kirajzolódik, hogy a politikai pártok pénzügyi támogatása csak egy szelete volt az A4D tevékenységének. A szervezet prominenseinek beszámolói alapján egy kiterjedt, politikai aknamunkára szakosodott gépezetről van szó, amely a világ bármely részén kész beavatkozni szuverén országok belpolitikai folyamataiba, a saját érdekei szerint. Az lengyelországi akciójukról Kati Marton,