Ők állnak Magyar Péter zászlóbontása mögött - ki fizeti a számlát?

A Tűzfalcsoport arról ír, hogy Magyar Péter nagyívűen hivatkozott konzervatív háttere és támogatása honnan is jön valójában. Végül is, vannak konzervatív kommunisták is.

Ahogyan a Tűzfalcsoport közli: a nagypapa olyan jól feküdt a kommunistáknál, hogy még saját műsort is vezethetett és előbb a legfelsőbb bíróság bírója, majd vezető lett az Igazságügyi Minisztériumban. Ez lenne a „konzervatív családi közeg”? Magyar üzletemberek támogatásáról is beszélt, csak a legfontosabbat nem árulta el: kik fizették a számlát?