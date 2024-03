Orbán Balázs: Nekünk, magyaroknak mindig is kulcsfontosságú kérdés volt a szuverenitásunk

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint idén azonban március idusa szomorú nap is: ez az a nap, amikor a Velencei Bizottság egy, a magyar szuverenitást korlátozó véleményt tervez elfogadni. Különösen aggasztó ez most, amikor a szuverenitás védelme nemcsak Magyarországon, de világszerte is egyre időszerűbb – tette hozzá Orbán Balázs a felszólalásában, amelynek szövegét a Facebookon is megosztotta.

Az elmúlt években Magyarország szuverenitását egyre gyakrabban érte jogellenes támadás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a nemzetbiztonsági vizsgálat, amely megállapította a 2022. évi országgyűlési választási kampány külföldi finanszírozásának tényét. Az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje is elismerte, hogy a kampány során több millió amerikai dollár érkezett hozzájuk az Amerikai Egyesült Államokból.