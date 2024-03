Orbán Viktor: Brüsszel háborús spirálban van

Háborús spirál

Egy háborús spirálban vannak, ami egyre súlyosabb dolgokat eredményez – szögezte le. Kiemelte, hogy most már arról beszélnek, hogy katonáknak is kellene állomásozniuk Ukrajna területén. – Ez a magyar fül számára megdöbbentő – tette hozzá. A miniszterelnök szerint az a legriasztóbb, hogy ami 2-3 hónappal ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, az mára hétköznapi eseménnyé válik. Korábban a németek nem akartak fegyvereket küldeni, akkor sisakokat küldtek. Ma olyan rakétarendszereket adna Németország Ukrajnának, amellyel be lehet lőni orosz területekre.