Orbán Viktor: Háború vagy béke?

Orbán Viktor: Petőfitől tudjuk, hogy rabok legyünk vagy szabadok

Fotó: Polyák Attila - Origo

A miniszterelnök elmondta, hogy az európai, benne a magyar baloldal, múlttól és önmagától megfosztott robot. Emlékeztetett, hogy 1848 hősei harcoltak értünk, hogy itt lehessünk. – Látták a hazát a magasban, ami magasabb rendű értelmet ad véges életünknek. Bátran cselekedtek, amikor esély sem volt a győzelemre vagy arra, hogy a győzelmet megérjék. Dicsőség a márciusi hősöknek – szögezte le.

Petőfitől tudjuk, hogy rabok legyünk vagy szabadok. Minden ezzel kezdődik – hangsúlyozta Orbán Viktor. Mint mondta, ma is így van ez, mivel vágyakozunk a csendes és nyugodt élet örömei után, de előtte volna egy kis munka. Európa ma nem csendes, hanem egyre hangosabb. Európa népei ma Brüsszeltől féltik a szabadságukat. Olyasmit akarnak ránk kényszeríteni, amire nem áll rá a magyarok keze és idegen a magyar élettől. Be akarnak bennünket préselni a háborúba, migránsokat akarnak a nyakunkba sózni és meg akarják változtatni a gyerekeinket – ismertette a kormányfő. Hozzátette: ezt nem hagyjuk, mivel Magyarország szabad, szuverén ország, és az is marad.

Belátták, nem mennek semmire