Pedofilbotrány a Gyurcsány-párt vezette kerületben: szándékosan titkolózik a baloldali vezetés? - videó

Legalább két, az újbudai önkormányzat igazgatásában és fenntartásában álló intézmény munkavállalója lehetett az a fiatal férfi, aki gyanú szerint egy mosdóban fajtalankodott egy kisfiúval. A Magyar Nemzet értesülései szerint ugyanakkor miután az egyik óvodában panaszt tettek ellene, nem kirúgták, hanem áthelyezték a kerület másik intézményébe.

Ez az egész ügy borzalmas és felháborító, ezenfelül a helyzetet az még tovább súlyosbítja, hogy a szülők a sötétben tapogatóznak, hiszen a mai napig nem tájékoztatták őket érdemben – mondta Király Nóra az Origónak adott interjúban az újbudai pedofilügy kapcsán. A Ficsak alapítója az Origónak arról is beszélt, hogy több szülő mondta neki, hogy más ügyekben is jelzéseket tettek az óvoda és az önkormányzat felé, de nem történt semmi, senki sem segített nekik. Az Igazságügyi Minisztérium áldozatsegítésért felelős miniszteri megbízottjának véleménye szerint teljesen jogos igény, hogy a szülők szeretnének egy rendkívüli szülői értekezletet, ahol feltehetik a kérdéseiket, de ettől nemcsak az óvoda vezetése, hanem a baloldali újbudai önkormányzat is elzárkózik. Hozzátette azt is, hogy az elmúlt hetek eseményei is jól mutatják, hogy a jobboldalon a legkisebb hibának is megvannak a következményei, a baloldalon viszont a legsúlyosabb bűnöknek sincs. Számos olyan ügy van a baloldalon, amelyben a mai napig nem történt meg a felelősségre vonás. Király Nóra kíváncsian várja, hogy a baloldali képviselők hogyan fognak szavazni a Parlamentben a gyermekvédelmi törvény újabb szigorításáról.