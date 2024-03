Péterfalvi Attila: Kiemelten fontos a magánszféra jelentősége is

Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke kérdésre válaszolva külön is beszélt a magánszféra védelméről. Mint kifejtette, ez a kérdés először a 19. század végén Amerikában vetődött fel, a fényképek és azok közzététele kapcsán. Ma már természetesen a modern technikai eszközök új helyzetet teremtenek, de ebben az esetben is a személyes adatok védelme mellett kiemelten fontos a magánszféra jelentősége is. Ma már mindenütt igyekeznek például egész Európára nézve egy egységes közigazgatási eljárást bevezetni, azaz egy uniós állampolgár az EU egész területén igazolhatja magát egy elektronikus eszközzel, és ezt mindenütt el kell fogadni.