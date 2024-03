Pörkölt lett a világhírű tatai versenylovakból

A tatai versenylovak egyik legeredményesebb világhírű trénere, Henry Milne volt. Ő idomította többek között a 19. század utolsó évtizedének legjobb magyar lovát, Kincsem unokáját, Tokiót és a kiváló telivért a Német derbyt nyert Macdonaldot.

"A mai Baji út 1. és Sport utca 33-ban az egész telekhatárt befoglalva istállók működtek. Az aranykorszaknak is nevezett időszak történetét mutatja be a hiánypótló könyv, ami hiteles és részletes korképet, amikor Tatát kis Newmarketnek hívták még az angolok is. Itt volt a Monarchiában az első ügető idomító intézet és gát -akadály magán és nyilvános idomító telep, de itt debütált a startgép 1899-ben" - mesélte az író, aki kitért arra is, miért csak a múlté már a virágzó tatai lovasélet.