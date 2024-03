Rákay Philip: A Most vagy soha! politikán felüli film

Kiemelte, hogy a film történelmileg nagyon hiteles, az alkotók fontosnak tartották, hogy a ruhák, a berendezési tárgyak, az épületek és a belső enteriőrök is mind nagyon valósághűek legyenek. Építettek egy többhektáros díszletvárost is, Pest-Buda akkori tereivel, utcáival - magyarázta a szakember - aki elmondta azt is, hogy a filmben a valósághű elemek mellett egy "kalandfilmes vonulat" is van.

Utóbbival azt akarták megmutatni, hogy "az osztrák elnyomás idején forradalmat csinálni nem volt annyira egyszerű, mint ahogy azt a történelemkönyvekben olvassuk".



Azt gondoljuk, hogy erről a napról mindent tudunk, de rengeteg olyan részlete van, amiről nem beszélünk

- hangsúlyozta Rákay Philip. Hozzátette: a filmben nagyon sok humor, kaland, akció és pátosz is van.