Soltész Miklós: Ha van kitartás, közösség és hagyomány, meg tudunk maradni

- mondta.



Az államtitkár utalt arra, hogy az utóbbi időben megszűnt a nyugat-európai labdarúgó-mérkőzések elején a játékosok fél térdre ereszkedése, "abbahagyták az elmúlt években szélsőséges ideológia mentén végzett bohóckodást, amivel a kereszténységet is gúnyolni akarták". A zsidó-keresztény közösségtől ellopott térdelés, csakúgy, mint a szivárvány szimbóluma számukra csak ideiglenes volt. Úgy fogalmazott: Ahol nincs érték, ott nincs kitartás sem, előbb-utóbb megunják. Arról is beszélt, hogy annak ellenére, hogy Tevelről is elűzték a németeket a második világháború után, itt vannak, és megtörtént a megbékélés a bukovinai székelyekkel és felvidéki magyarokkal, a település ezért minta lehet sokak számára is a békétlen világban.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség fideszes országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy vasárnap, március 10-én emlékeznek a székely vértanúkra, akik 1854-ben e napon adták az életüket a magyar függetlenségért, a székely nép önrendelkezéséért. Kiemelte: