Svájcban bujkált Európa egyik legkeresettebb magyar bűnözője

Miután a rendőrök felszámolták a hatalmas üzemet, azonnal azonosították a drogbanda mind a hét tagját. Közülük kettőt rövid időn belül Magyarországon fogtak el. Ezután a szökésben lévő öt taggal szemben európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. Ezután a bandatagok még az Europol Game Over és a Could you be our next hero médiakampányában is szerepeltek 2022 őszén és 2023-ban.

A drogbanda utolsó tagja évekig bujkált Svájcban.

Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2019 CC7/Shutterstock. No use without permission. / Shutterstock/Copyright (c) 2019 CC7/Shutterstock. No use without permission.

Az egyik bandatag, V. Sándor István és társai Spanyolországba menekültek, ahol folytatták a drogterjesztését és éveken át álneveken bujkáltak. A gyanú szerint a rejtőzködésük alatt 2022 tavaszától magyarok segítségévével kamionokba rejtették a kábítószert, amik Magyarországra hozták az illegális árut.