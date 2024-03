Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A jövő a szabad nemzeteké

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a minisztérium központi ünnepségén Fotó: MTI/Mónus Márton

Épül a hazai védelmi ipar

A kormány biztosította, hogy a honvédségi kiadásokra a GDP több mint két százalékát fordíthatjuk, megfiatalodott a honvédség vezetői állománya, sikeres volt a közelmúlt két nagy toborzó, "Embert a vasra!" elnevezésű kampány és jól halad a haderőfejlesztési program is - sorolta. Kiemelte: "nagy léptekkel épül" a védelmi ipar is, amely nélkül "nincs magyar honvédség, magyar gazdaság". A miniszter szólt arról is: 1848 "a szabadság iskolája", amelynek alapja a magyar fiatalok lelkesedése volt a szabadságuk iránt. Megjegyezte: ugyanezt az örömöt, lelkesedést látja a mai fiatalok arcán, amikor "csillogó szemmel" csatlakoznak a Magyar Honvédséghez.