Szánthó Miklós: A Nyugat történelmi korszaka leáldozóban van, megszűnt keresztényinek lenni

Figyelmeztetett, hogy kemény küzdelem várható, "mindenki minden fegyvert fel fog sorakoztatni", ezt a harcot pedig meg kell vívnunk ahhoz hogy a saját gondolataink tudjanak érvényesülni.

Ezt követően Pogányi Lovas Miklós, a Központ vezető kutatójának moderálásával tartottak kerekasztal-beszélgetést az amerikai választásról Demkó Attilával, az MCC Geopolitikai Műhely vezetőjével valamint Szikra Leventével, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével.

Arról, hogy az amerikai demokraták miért viselik nehezen, ha egy ország nem azt az utat választja ami nekik tetszik, Demkó Attila szerint az erőteljes woke-ideológia a demokrata oldal balszárnyán jelen van amely hatással van a külpolitikára is.

Szikra Levente szerint abszurd dolog lenne, ha Joe Bident újraválasztják elnöknek, tekintve az állapotát, azonban ez a forgatókönyv nem lehetetlen. Ugyanakkor

Magyarországnak gyakorlata van abban, hogyan kell ezt kezelni, hiszen az elmúlt 14 évben csupán 4 év volt olyan amikor republikánus elnökkel kellett együttműködni.

Összehasonlították Trump és Biden elnökséget is. Demkó Attila úgy látja, Trump alatt elkerülték egy új háború indítását, az iráni fellépésre is nemet tudott mondani. Az elmúlt 4 évben Biden kivonult Afganisztánból mely jó döntés volt, a kivitelezése viszont kudarcos lett. Szikra Levente kiemelte, hogy az Ábrahám-megállapodások is nagy sikernek lehet betudni Trump időszakára, továbbá sikertörténetnek lehet nevezni a gazdaság kezelését 2020 elejéig. Biden inflációcsökkentési törvénye ezzel szemben életveszélyes volt Európa ipara számára is, a gazdaság helyzete valamelyest javult, a migrációpolitikája viszont kiemelkedően nem volt sikeres.



Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhely vezetője, Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője valamint Pogrányi Lovas Miklós, a Központ vezető kutatója

Demkó Attila úgy látja, az oroszokkal való viszony már 2008-ban kicsúszott, 2014-ben is félrekezelték a majdani helyzetet. Jelenleg pedig mindent megígérnek Ukrajnának, de valójában mégse adnak annyit amennyi tudnának.

Ez felelőtlen, mert az üres ígéreteknél rosszabb nincs egy háborúban.

Szikra Levente szerint Biden megbukott mint vezető, ugyanakkor nem tudjuk mennyi a választása és milyen mértékben vezeti az amerikai kormányt.

Kiemelte, hogy akármennyire is ellentmondásos Biden fellépése az ukrán ügyekben, mégiscsak Oroszország nyomta meg a piros gombot, a felelősségüket nem lehet elvitatni. Azt gondolja, hogy ez egy orosz-amerikai háború mely Ukrajna területén zajlik.

Ha egy olyan elnök lesz, aki a békét tatja a legfontosabbnak, az megkönnyítheti a két nagyhatalom közti viszonyt.

A konferencián felszólalt Schmidt Mária, a Terror Háza és a XXI. Század Intézet főigazgatója is, aki szerint az idei választások a demokrácia ünnepe is lehetne melyben a nép a szuverén. Azonban azt látjuk, hogy

ehelyett ezt a választási évet a nyugati világ elitje meg akarja úszni, nincsenek viták, jövőképek ütköztetésére szolgáló fórumok.

Továbbá nem akarják választás elé állítani a választópolgárokat sem. A jövőképek homályba maradnak, ennek oka hogy nincsenek ötletek sem.

Arról pedig, hogy miről lenne érdemes vitázni, többek között a következőket vetette fel:

Mi az Európai Unió célja Oroszország legyőzésével? Milyen célt szolgál a NATO?

Mivel váltjuk ki az orosz energiát és a velük való kereskedelmet?

Mi lesz az EU válasza, ha az USA és Oroszország ki, illetve megegyezik a feje felett?

Mit vár Ukrajna győzelmétől az EU? Részt kell-e vennie az ország újjáépítésében?

Mi lesz, ha az ukrán maffia rázúdul európára?

A békepárti unióból amely 2012-ben még megkapta a Nobel békedíjat, hogy és miért vállt háborúpárti uszítóvá?

Mi a migrációs stratégiája az Uniónak? Mennyi migránst akarnak még beengedni az Európai Unió területére?

A hazafiasságot miért rombolja és ítéli el mindenhol, miközben minden európai tisztviselő ukrán zászlókkal rohangál fel-alá?

Jó-e nekünk, hogy ennyi oroszellenes szankciót hoztunk? Beváltak-e, ha nem, miért nem hagyunk fel velük?

Mi lenne Európának a helye ebben a többpólusú világban? Mik az ambíciói, céljai?

Schmidt Mária, a Terror Háza és a XXI. Század Intézet főigazgatója

Schmidt Mária véleménye szerint az emberek nem akarják elhinni, hogy ezek a színtelen-szagtalan bürokraták képesek önálló döntéseket hozni. Válságban van az identitásunk, kultúránk és gazdaságunk. Azt gondolja, hogy a szabadságjogainkat vissza kell szerezni, vissza kell találni a keresztény értékekhez.



A következő kerekasztal-beszélgetésen Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője és Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatója vett részt. A moderátor Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője volt.

Az államtitkár kijelentette, vannak ugyan viták de azoknak olyan keretezéseik vannak amely egy balliberális dobozban zajlik le, ami pedig ezen kívül van annak nincs helye, így pedig a párbeszéd kultúrája kiveszőben van. Egy erkölcsi és döntéshozatali válság van, de attól még az Unióban van a helyünk. Kiemelte, a versenyképesség helyreállításáról a magyar uniós elnökség során is sokat fognak beszélni.

Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára és Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője

Bauer Bence szerint az európai kormányok nem a lakosság véleményét képviselik, így sokaknak ébresztő lesz a választási eredmény.

Erdélyi Rezső Krisztián rámutatott, hogy a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy ki akarják húzni a választási évet valós viták és érvek nélkül. Félhetnek, mert az EP baloldali pártjai gyengültek, az úgy nevezett jobboldal viszont erősödik.

A jobboldali erőknek zászlajukra kéne tűzni hogy Európa rendelkezik-e sajátos történelemmel? Ugyanis mindenki aki birodalmat akar csinálni, az előbb-utóbb elbukik.

Nincs Európának szuverenitása és stratégiai autonómiája, függésben vagyunk az Egyesült Államoktól"

- mutatott rá.



Koltay András, az NMHH elnöke kiemelt beszédjében a gyermekvédelem fontosságáról beszélt, mégpedig a média vonatkozásában. Hangsúlyozta, hogy ebben a kérdésben nagyrészt konszenzus van.

Koltay András, az NMHH elnöke

Az uniós szabályokon túl Magyarország tovább próbált szigorítani a korlátokon, példaként felhozva a 2019-es gyermekvédelmi csomagot, amelyben az LMBTQ propagandát népszerűsítő tartalmakat csak este 10 után mehetnek a TV csatornákra. Ugyanakkor megjegyezte, az országban elérhető csatornák 90%-a nem magyar joghatóság alatt van. Megjegyezte, pszichés károkat is okozhat a közösségi média, valamint átalakítja a kultúrát is.



A harmadik, utolsó kerekasztal-beszélgetés résztvevői a gyermekvédelem témakörben Mayer Erika médiajogász, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség alelnöke, Tordai Máté, a CÖF-CÖKA szakkordinátora, Varga Ádám, a Pesti Srácok újságíró-riportere, valamint Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője voltak. A moderátor szerepét Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnöke töltötte be.

Pindroch Tamás közölte, a genderérzékenyítést ha már 3-4 éves kortól megkezdik, akkor lassan az a mindennapjuk részévé válik, ezért fontos, hogy mi ennek ellenálljunk.

Lengyelországban az LMBTQ jogi harcosok kormányra kerültek, a családpolitikát is ők irányítják.

Ez egy hosszas folyamat, akkor nem álltak ellent, ennek a következményeit láthatjuk. 5-6 év múlva ugyanaz lesz az eredmény nálunk is, ha nem állunk ellen. Hozzátette, ezt nem szabad elfogadni, büszkének kell lenni arra, hogy normálisak vagyunk, ezt kell átadni a gyermekeinknek mert ez a jövő.

Varga Ádám szerint hazánkban erre nincs igény, a magyar társadalomban ezzel szemben van egy immunválasz, Nyugat-Európában viszont az izmusok már az emberek fejére nőttek. A hazai vidéki falvakban, városokban sem érzik ezt a problémát a lakosság, hiszen megmaradt az egészséges immunrendszerük.

Tordai Máté úgy látja, nyugaton már a teremtés rendjét kérdőjelezték meg.

Európa legerősebb gyerekvédelmi törvényét a baloldal támadta, melynek következtében kötelezettségszegési eljárások indultak el, emiatt pedig uniós forrásokat is visszatartanak tőlünk.

Mayer Erika ismertette, hogy hazánk élen jár abban a médiaszabályozásban, ami a kiskorúak védelmét szolgálja. Ugyanakkor a gyermekek ma már nem a hagyományos médiát fogyasztják, hanem az internetet használják (YouTube, TikTok). Megjelent az új típusú média (podcastok), amelyeket önmagukat nem tartják médiaszolgáltatóknak, a kötelezettségek rájuk mégse ugyanúgy vonatkoznak. Olyan tartalmak vannak közöttük, amelyek sértik az emberi méltóságot. Példaként felhozta, hogy az hogyan engedhető, hogy korosztályi besorolás nélkül egy kéz és láb nélkül született, nyomorék embert "le-manóemberezhet" egy baloldali influenszer.

Meg kell változtatni a szemléletet, ezeket megfelelő szankcionálás alá kell vonni.

Arról, hogy a baloldal mindenkit pedofilnak tart mindazokat akik nem értenek egyet velük, Pindroch szerint álszent tevékenység hiszen nem támogatták a gyermekek védelméről szóló törvényeket sem. "Azt gondolják, hogy az emberek emlékezete véges és nem emlékszünk arra, hogyan politizáltak évekkel ezelőtt!'Hozzátette, hogy a 11. kerületben kiderült pedofil-botrány után még mai napig senki nem ajánlotta fel a lemondását. Varga Ádám is úgy látja, hogy a DK pedofilozós plakátjai kontraproduktívak a gyerekvédelem szempontjából. Azzal, hogy mindenkit összemosnak a pedofíliával, azzal csupán politikai tőkét kívánnak ácsolni maguknak. Tordai szerint el kellene a baloldalnak döntenie, hogy fő kérdésként tekintik e a gyermekvédelmet vagy nem.

Azok a civil szervezetek, akik a szellemi tőkét adják a politikai pártoknak, a pedofil nyilvántartásoknál a bűnelkövetők jogaikért aggódtak és nem a gyermekjogokért.

Közölte, egy nemzeti minimum a gyermekvédelem kérdésében előremutatóbb lenne.



Toót-Holló Tamás a konferencia zárszójaként mérleget vonva elmondta, hogy ezen a konferencián a normalitás hangját hallhattuk, és bátorít mindenkit, hogy tartson ki a normalitás pozíciója mellett.