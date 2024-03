Szentkirályi Alexandra jól képzett, fiatal és nagyon tapasztalt a politikában

Ezt követően Szentkirályi Alexandra több szakterületen is tapasztalatot szerzett, 2011-től 2014-ig a BKK Közút Zrt. felügyelőbizottságának volt elnöke, 2010–2012 között pedig a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., továbbá a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. felügyelőbizottsági tagja is volt.

A ciklust követően, 2014-ben, miután Tarlós óriási fölénnyel újrázott, Szentkirályi minden idők legfiatalabb főpolgármester-helyettese lett, kulturális, oktatási, szociál- és ifjúságpolitikai, sport-, környezetvédelmi, turisztikai és arculati feladatokat ellátva.

Itt is megállta a helyét, hiszen kreatív, nyitott személyiségének és praktikus problémamegoldó tulajdonságainak köszönhetően szívesen fogadták a nevezett területeken dolgozó fővárosi cég vagy akár színházvezetők is. Munkássága idején újult meg a főváros és/vagy a kormány együttműködéséből a többi között a II. János Pál Pápa tér, a margitszigeti Zenélő kút, a margitszigeti kisállatkert, valamint a Városligeti Műjégpálya és épületegyüttes rekonstrukciója, illetve a budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása is ide datálódik, számos játszótér és kirándulóhely kialakítása és felújítása mellett.